Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заступился за скандальный памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области. Своим мнением депутат поделился в своем Twitter-аккаунте.

«Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать «стандарту» красоты», — написал Жириновский. Он также заявил о готовности партии установить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. Пока же политик повесил фотографию памятника на дверях своей приемной в Государственной Думе, соответствующие фотографии он прикрепил к посту.

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Ранее замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова рассказала о рекомендации городских властей продать памятник Аленке на аукционе. При этом она подчеркнула, что памятник точно не вернут на прежнее место после демонтажа.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Некоторые пользователи предположили, что появление памятника прославит Нововоронеж и привлечет в город туристов. Позже городские власти решили демонтировать скульптуру и отдать ее на хранение на склад. На проект не выделяли бюджетные деньги, а его реализация обошлась примерно в миллион рублей.