Скандальному памятнику Аленке нашли нового хозяина

Скандальному памятнику Аленке из города Нововоронежа нашли нового хозяина — арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Российского электронного дома (РАД).

Начальная цена лота равнялась одному миллиону рублей. Последнее предложение поступило спустя два часа от начала торгов. Для участия необходимо было внести задаток в размере 100 тысяч рублей. Покупателем стало частное лицо — Осипова Елена Николаевна, передает РИА Новости.

Материалы по теме Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России Рабочий класс Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы

«Авторам Аленушки повезло — их произведение уже вызвало живейшую реакцию, общественное обсуждение, всеобщий горячий интерес. Интернет-пользователи уже сделали ее символом пандемичной эпохи. К тому же, если, с точки зрения публики, такая Аленушка не является символом русской красоты и духовности, это еще не значит, что она не заинтересует любителей современного искусства», — заявил директор московского офиса РАД Павел Жирунов.

Памятник открыли на 250-летие села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. Согласно легенде, девушка-ходок Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение.

Однако жители города раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров — Аленку прозвали памятником Русской Смерти. Местные жители попросили убрать Аленку, поскольку она якобы позорит их родной город. Администрация пообещала установить новую скульптуру — «красивую и миловидную».

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru