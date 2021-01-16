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Жириновский захотел купить скандальный памятник Аленке

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский захотел принять участие в аукционе, на котором выставлен скандальный памятник Аленке из Нововоронежа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Однако политик готов отдать за скульптуру лишь 200 тысяч рублей, а не миллион. По мнению Жириновского, цена в один миллион рублей не совсем справедлива. «Получается, что сначала все ее отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?» — задался вопросом он.

Памятник продадут на аукционе 15 февраля. Начальная стоимость лота составит один миллион рублей. Часть денег с аукциона уйдет на благотворительность.

Статуя задумывалась как воплощение легенды о девушке, которая нашла живописное место у ручья и позвала туда людей. Так появилось село Новая Аленовка, чье 250-летие решили отпраздновать, установив этот памятник. Однако россияне раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров — его прозвали памятником Русской Смерти. Местные жители попросили убрать Аленку, поскольку она якобы позорит их родной город.

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