Скульптор оценил стоимость скандального памятника Аленке

Скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов оценил стоимость скандального памятника Аленке, который ранее был установлен в Нововоронеже Воронежской области. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению Коробцова, реальная цена скульптуры — два миллиона рублей, из которых один миллион — ее себестоимость. «Как я понимаю, скульптура была выполнена в ковке, а ковка — большое ремесло», — пояснил он. Кроме того, стоимости прибавит и ажиотаж вокруг монумента, выразил уверенность скульптор.

Коробцов добавил, что ему стало обидно за автора скульптуры, так как его вины в произошедшем не было. «Он наверняка старался, подошел к процессу ответственно, показывал эскизы заказчику, и именно на последнем лежит ответственность», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что памятник продадут на аукционе 15 февраля. Начальная стоимость лота составит один миллион рублей. Часть денег с аукциона уйдет на благотворительность.

Статуя задумывалась как воплощение легенды о девушке, которая нашла живописное место у ручья и позвала туда людей. Так появилось село Новая Аленовка, чье 250-летие решили отпраздновать, установив этот памятник. В соцсетях монумент прозвали памятником Русской Смерти.