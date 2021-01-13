Скандальный памятник Аленке продадут на аукционе

Скандальный памятник Аленке, который ранее был установлен в Нововоронеже Воронежской области, продадут на аукционе 15 февраля. Начальная стоимость лота составит один миллион рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление изготовителя — ИП Пилипенко В.И.

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Как рассказали создатели арт-объекта, его выставят на торги на площадке «Российский аукционный дом». Подать заявку сможет любой желающий до 12 февраля текущего года. Такая возможность появится в ближайшие дни. Часть денег с аукциона уйдет на благотворительность.

Объектом интересуются многие, в том числе и за рубежом — в мэрии города сообщили о десятках заявок. Местный краевед Борис Смольянинов заявил, что помимо российских знаменитостей среди написавших есть даже некая женщина по имени Иванка Трамп (неизвестно, имеет ли она отношение к США).

Вместо демонтированного арт-объекта, который стал мемом, в июне установят новую скульптуру — «красивую и миловидную». Нынешняя статуя задумывалась как воплощение легенды о девушке, которая нашла живописное место у ручья и позвала туда людей. Так появилось село Новая Аленовка, чье 250-летие решили отпраздновать, установив памятник Русской Смерти — так прозвали Аленку в соцсетях.

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