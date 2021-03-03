Памятник воинской доблести в российском городе отремонтировали скотчем

В российском городе Миллерово Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем. Стелу обмотали, чтобы от нее не отвалились плиты. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Сам памятник новый, его открыли в 2019 году ко Дню Победы. Однако спустя несколько месяцев стелу повредили вандалы, и теперь неизвестные решили починить ее с помощью скотча.

В администрации Миллерова каналу отказались сообщать, кто был инициатором такого ремонта и как скоро памятнику вернут первоначальный вид. «Мы не даем никаких комментариев. Нам сказали не давать комментариев», — заявили чиновники.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который в компании других людей разбивал стеклянные бутылки о памятник узникам нацизма. Из-за этого была повреждена плита монумента.

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