В Петербурге открыли памятник умершим из-за коронавируса медикам

В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки открыли мемориал, посвященный умершим из-за коронавируса медикам. Памятник представляет собой сидящего на лавке ангела со склонившейся головой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Скульптуру установили на набережной в Петроградском районе. Она получила название «Печальный ангел» и была создана по эскизам местного художника Романа Шустрова, который в мае 2020 года скончался от коронавируса. Во время церемонии открытия к мемориалу возложили цветы.

В числе гостей церемонии также были вдова Шустрова Мария Касьяненко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города прокомментировал появление мемориала и оценил его важность.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — заключил Беглов.

В августе 2020 года рядом с молодежным центром «Квадрат» в Санкт-Петербурге установили памятник «победе над коронавирусом». В основу концепции легла идея заключения его под стражу силами врачей и ученых. Так, на улице поставили фигуру, напоминающую вирус, и обнесли ее клеткой.

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