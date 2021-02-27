Россия
 
Последние новости
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на чемпионате мира
Россиянка увлеклась религией, убила двоих детей и покончила с собой
Жириновский предсказал Армении военный переворот
В Чечне массово закрыли частные клиники
Мужчина выбирал на ужин пиццу и в одночасье стал долларовым миллионером
Умер босс мафии Нью-Йорка
Стало известно о нежелании Месси получать полмиллиарда евро в «Барселоне»
В США на видео про успехи «Искандеров» заметили «удар» по больнице в Сирии
Новости партнеров
Прослушать новость

РПЦ отреагировала на отмену опроса по памятнику на Лубянке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московском патриархате поддержали решение властей прекратить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование и оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку люди не могут определиться, чей памятник хотят видеть — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что «промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество». Он уверен, что принятое Собяниным решение было правильным.

В общественном православном движении «Сорок Сороков» также поддержали идею мэра Москвы. «Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведет наш народ к единению», — отметили участники движения. На Лубянке они предложили установить фонтан, который был бы «символом крепления государственного суверенитета».

Ранее в Кремле подчеркнули, что решение относительно установки памятника на Лубянской площади «было и остается прерогативой города».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке
В Кремле оценили предложение Собянина по памятнику на Лубянке
Началось голосование по выбору памятника на Лубянке