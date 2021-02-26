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В Кремле оценили предложение Собянина по памятнику на Лубянке

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение мэра Москвы Сергея Собянина закрыть тему об установке памятника на Лубянке. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что решение относительно установки памятника на Лубянской площади «было и остается прерогативой города».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему об установке памятника на Лубянке и остановить голосование за выбор кандидата для него. Он указал, что после двух дней с небольшим отрывом «побеждали сторонники Александра Невского», но при этом очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам и голосование «больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». Он добавил, что разные точки зрения на историю неизбежны, но памятники должны укреплять, а не раскалывать общество.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг, 25 февраля, в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Как следует из данных на портале «Активный гражданин», за памятник князю проголосовали 55 процентов горожан.

Идею возвращения памятника на Лубянку начали снова обсуждать в феврале 2021 года. Тогда писатели, журналисты и блогеры обратились в мэрию Москвы и попросили рассмотреть перенос памятника Дзержинскому из парка искусств «Музеон» на Лубянку. «Железного Феликса» неоднократно пытались вернуть на прежнее место, однако из-за протестов общественности этого не происходило. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой вопрос — прерогатива городских властей.

С предложением провести голосование на портале «Активный гражданин» в феврале 2021 года выступил заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он отметил, что в отличие от организации общегородского референдума, это не потребует принятия новых нормативных актов. Несколько дней спустя Венедиктов рассказал о решении Общественной палаты вынести на опрос жителей столицы две кандидатуры.

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