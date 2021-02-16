Судьбу памятника на Лубянке предложили решить с помощью голосования

Судьбу памятника на Лубянской площади в Москве необходимо решать с учетом мнения горожан. Для этого можно провести голосование с помощью портала «Активный гражданин». С таким предложением выступил заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, голосование на «Активном гражданине» не потребует принятия новых нормативных актов, в то время как проведение общегородского референдума сложно технически и законодательно.

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Венедиктов добавил, что в список необходимо включить широкий спектр исторических фигур: основателя и главу ВЧК Феликса Дзержинского, Ивана III, Александра Невского, многолетнего председателя КГБ Юрия Андропова (его кандидатуру предложил спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой) и других. «Это очень важный и чувствительный вопрос», — подчеркнул зампредседателя Общественной палаты столицы.

Ранее писатели, журналисты и блогеры, среди которых Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие, обратились к мэрии Москвы. Они попросили рассмотреть вопрос о переносе памятника Дзержинскому на Лубянку (на данный момент он находится в парке искусств «Музеон»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное решение является прерогативой городских властей.

Памятник Дзержинскому, вокруг которого давно ведутся ожесточенные споры, установили на площади в 1958 году. В настоящее время рядом находится здание ФСБ. Статуя стала символом августовского путча 1991 года — тогда толпа самостоятельно пыталась снести ее. Власти, испугавшись последствий, решили демонтировать Железного Феликса и увезти его на новое место неподалеку от Третьяковской галереи на Крымском Валу, где он хранится и по сей день.

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