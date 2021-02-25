Началось голосование по выбору памятника на Лубянке

На сайте системы электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника, который планируют установить на Лубянской площади в Москве. Участники должны будут выбрать из двух кандидатур — создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и князя Александра Невского.

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Голосование стартовало в 10 часов утра 25 февраля. В течение почти двух часов в нем приняли участие более 38 тысяч человек. По данным РИА Новости, спустя 20 минут после начала 67 процентов респондентов выступили за вариант памятника Невскому, а 33 процента — за кандидатуру Дзержинского. Голосование продлится до 5 марта 2021 года.

С предложением выбрать памятник подобным способом в феврале 2021 года выступил заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он отметил, что голосование в системе «Активный гражданин», в отличие от организации общегородского референдума, не потребует принятия новых нормативных актов. Несколько дней спустя Венедиктов рассказал о решении Общественной палаты вынести на опрос жителей столицы две кандидатуры.

Дискуссия по поводу возвращения памятника на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года. Тогда писатели, журналисты и блогеры написали обращение в мэрию столицы и попросили их рассмотреть вопрос о переносе памятника Дзержинскому из парка искусств «Музеон» на Лубянку. Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что подобный вопрос является прерогативой городских властей.

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