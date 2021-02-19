Москвичам предложат выбрать из двух вариантов памятника на Лубянке

Москвичи с помощью голосования выберут вариант памятника для установки на Лубянской площади. Если раньше кандидатур было несколько, то теперь их оставили всего две: создатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликс Дзержинский и князь Александр Невский. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«ОП Москвы (Общественная палата — прим. «Ленты.ру») выносит на опрос москвичей по памятнику на Лубянке две кандидатуры: Александр Невский и Феликс Дзержинский. Я воздержался», — написал Венедиктов.

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Предлагались кандидатуры Ивана III, многолетнего председателя КГБ Юрия Андропова и других. Сам Венедиктов также выступал за большее число вариантов.

За возврат скандального памятника Дзержинскому (на данный момент он хранится в парке искусств «Музеон») к нынешнему зданию ФСБ ранее выступила группа писателей, журналистов и блогеров — в их числе Дмитрий «Гоблин» Пучков, Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что данное решение является прерогативой московских властей.

Венедиктов рекомендовал использовать портал «Активный гражданин», чтобы разобраться с ситуацией. По его словам, такое голосование не потребует принятия новых нормативных актов.

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