В РПЦ идею возвращения памятника Дзержинскому назвали «исторической амнезией»

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал возможное возвращение памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Представитель РПЦ назвал идею «показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года». Об этом епископ написал в своем Telegram-канале.

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Епископ согласился с высказыванием российского публициста Егора Холмогорова о том, что выступающие за возвращение фигуры нуждаются в «символе суровой и справедливой мощи Державы». Религиозный деятель подчеркнул, что такие люди не полностью вникли в суть персонажа. К поддержавшим инициативу епископ также отнес «оголтелых» поклонников советского прошлого.

В публикации замуправляющего делами Московской патриархии также предложил лечить такую «амнезию». Он отметил, что подобные размышления не дают возможность увидеть великих деятелей истории, и привел в пример князя Ивана III и военачальника Александра Бенкендорфа. «А вот святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда», — заключил епископ.

Дискуссия по поводу возвращения памятника на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года. Тогда писатели, журналисты и блогеры, в числе которых оказались Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Захар Прилепин написали обращение в мэрию Москвы и попросили решить этот вопрос. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение по поводу возвращения скульптуры прерогативой городских властей.

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