Стали известны предпочтения Кремля о памятнике на Лубянке

Кремль и мэрия Москвы уже определились с приоритетным вариантом относительно памятника на Лубянской площади — они предпочитают монумент Александру Невскому. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на чиновника, имеющего отношение к приятию решения по этому вопросу.

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По словам собеседника издания, памятник Дзержинскому обрел свое место в парке «Музеон», а на Лубянской площади нужно поставить новый. Тот факт, что столичные власти поддерживают идею с Невским, подтвердил и источник в структурах московского правительства..

В 1926 году Лубянская площадь в Москве была переименована в площадь Дзержинского в честь скончавшегося летом того же года Феликса Дзержинского, основателя ВЧК — советской службы госбезопасности. В 1958-м там появился памятник, в августе 1991 года памятник убрали, с того момента он находится в парке «Музеон».

Попытки вернуть памятник на снова переименованную в Лубянскую площадь возникали несколько раз. В начале 2000-х идею продвигал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Дискуссия по поводу возвращения памятника на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года. Тогда писатели, журналисты и блогеры, в числе которых оказались Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Захар Прилепин написали обращение в мэрию Москвы и попросили решить этот вопрос. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение по поводу возвращения скульптуры прерогативой городских властей.

Если раньше кандидатур было несколько, то теперь их оставили всего две: создатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликс Дзержинский и князь Александр Невский.