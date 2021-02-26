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Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему об установке памятника на Лубянке и остановить голосование за выбор кандидата для него. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

На данный момент на портале «Активный гражданин» ведется голосование, участники выбирают между создателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсом Дзержинским и князем Александром Невским.

Собянин указал, что после двух дней с небольшим отрывом «побеждали сторонники Александра Невского», но при этом очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам и голосование «больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». По мнению мэра, Лубянской площади «необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества».

Он добавил, что разные точки зрения на историю неизбежны, но памятники должны укреплять, а не раскалывать общество. «Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал он, поблагодарив всех участников дискуссии.

Идею возвращения памятника на Лубянку начали снова обсуждать в феврале 2021 года. Тогда писатели, журналисты и блогеры обратились в мэрию Москвы и попросили рассмотреть перенос памятника Дзержинскому из парка искусств «Музеон» на Лубянку. «Железного Феликса» неоднократно пытались вернуть на прежнее место, однако из-за протестов общественности этого не происходило. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой вопрос — прерогатива городских властей.

С предложением провести голосование на портале «Активный гражданин» в феврале 2021 года выступил заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он отметил, что в отличие от организации общегородского референдума, это не потребует принятия новых нормативных актов. Несколько дней спустя Венедиктов рассказал о решении Общественной палаты вынести на опрос жителей столицы две кандидатуры.

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