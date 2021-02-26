Жители российского города раскритиковали новый памятник и назвали его «Аленкой»

Жители Севастополя раскритиковали новый памятник, установленный около местной ветеринарной клиники. Россияне нашли в работе сходство с памятником «Аленке», который в декабре 2020 года появился в городе Нововоронеже Воронежской области и напугал его жителей. Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте crimea24news.

Скульптура появилась на улице Челюскинцев на Северной стороне города. Она представляет собой сидящую на скамейке девушку с распущенными волосами. В ногах у нее сидит фигура небольшой лохматой собаки. Владелец клиники, около которой стоит памятник, Андрей Яковлев рассказал, что девушка символизирует в этой работе жизнь, а собака — дружбу и верность.

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По данным издания «Новости Крыма», автором памятника выступил художник Василий Мирошниченко, вдохновившись скульптурой Гарри Поттера в Лондоне. Он решил создать в Севастополе похожий объект и работал над ним на протяжении нескольких месяцев. Мирошниченко назвал работу «Ассоль».

Пользователи сети обсудили новый объект в комментариях под публикацией. Некоторые из них не оценили результат. Они назвали скульптуру халтурой и сравнили ее с обезьяной. Участники обсуждения также увидели во внешности девушки сходство с поэтом Александром Пушкиным. «Он художник, и он так видит, а на деле получается ужас», «Какой это Ассоль? Лицо как у Осла!», «Руки откуда выросли у этого ваятеля?», «Челобака», «Это скульптура первой обезьяны, от которой произошли люди», «Уродство», — написали в комментариях.

Владелец клиники прокомментировал недовольство пользователей сети. Он заявил, что жители раскритиковали образ из-за неудачного кадра и объяснил подобный результат бликами от солнца, которые попали на объект и исказили лицо. Вскоре о появлении скульптуры на улице узнали в местной администрации. Городские власти попросили убрать объект, так как его установка не была согласована.

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