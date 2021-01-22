Жители российского города раскритиковали памятник «беременной» Терешковой

Жители города Челябинска раскритиковали установленный в местном сквере памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. По задумке скульптора фигура держит в руках шлем. Однако элемент вызвал у россиян ассоциацию с беременностью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Скульптура представляет собой сидящую в круглом кресле женскую фигуру, на коленях которой лежит шлем скафандра, а рука героини придерживает его сверху. Однако из-за формы снаряжения местным жителям показалось, что женщина-космонавт находится в положении.

Оказалось, что памятник Терешковой, созданный скульптором Леонидом Лапачом, стал частью композиции вместе с фигурами собак-космонавтов Белки и Стрелки. В общей сложности на работу из городского бюджета было выделено 27 миллионов рублей. Недовольство жителей поддержали и местные депутаты. Они провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила, что работу выполнили «с нарушением технических и проектных задач». Один из них назвал скульптуру Терешковой некачественной и предложил демонтировать объект.

В декабре 2020 года неоднозначную реакцию вызвал памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области. Пользователи сети раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Вскоре из-за общественного резонанса местные власти решили демонтировать объект и предложили выставить его на торги.

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