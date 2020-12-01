Пьяный бомж повредил памятник узникам нацизма

Сотрудники полиции в Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали бездомного мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в компании других людей разбивал стеклянные бутылки о памятник узникам нацизма. В итоге вандалы повредили плиту монумента, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. По данным издания «78.ru», полицию вызвали очевидцы событий после того, как заметили компанию пьяных бомжей, которые разбивали бутылки и разбрасывали возложенные на постамент цветы.

Вскоре на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они задержали одного из нарушителей порядка — 31-летнего пьяного мужчину. Представители полиции забрали его в изолятор временного содержания. В ближайшее время ведомство будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника. На данный момент судьба памятника неизвестна.

В августе 2020 года москвичи, проживающие недалеко от Новой Басманной улицы, пожаловались на заброшенный комплекс городской клинической больницы (ГКБ) №6, который перестал функционировать в 2015 году. Со временем здание превратилось в притон для наркоманов, бомжей и «других асоциальных личностей». Некоторые горожане заявили о необходимости восстановления медицинского учреждения.

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