Решена судьба скандального памятника убийце Чапаева

Совет депутатов в селе Красное Оренбургской области решил судьбу скандального памятника, посвященного уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову. Композиция вызвала общественный резонанс, так как ее установили на улице Чапаева, которого Сладков убил в 1919 году, сообщает издание «Оренбуржье».

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Инициатива демонтажа принадлежит жителям села. Они написали обращение к местным депутатам и отметили, что не считают Сладкова своим героем, а установку посвященного ему памятника с ними не согласовывали. В Совете провели заседание, большинство участников которого поддержали активистов. Депутаты заявили, что решали этот вопрос на основании закона, по которому памятники можно устанавливать в честь знаменитых земляков. При этом Сладков родился не в селе Красное, а в городе Уральске, относящемуся к Казахстану.

Однако представители Верхнеуральского отдела Уральского (Яицкого) казачьего общества, которые занимались установкой объекта, оказались недовольны решением депутатов. Они заявили, что композиция не выражает политических призывов и посвящена не убийце Чапаева, а герою войны и полководцу. Казаки пояснили, что обратили внимание на адрес установки уже после того, как скульптура оказалась в селе.

В обществе также обеспокоились возможными последствиями подобных решений. «Сегодня уберем бюст, а завтра они поймут, что им все можно, и снесут крест. Уже звучат голоса, что нужно уничтожить и другие памятники казакам в станице. В то же время, мы никого не призываем сносить памятники красноармейцам. Напротив, заинтересованы в том, чтобы история была представлена во всей полноте», — рассказал атаман общества Сергей Тыщенко.

Памятник появился в селе в октябре 2020 года, вызвав волну обсуждения. Тогда его установку «Газете.Ru» прокомментировала внучка Василия Чапаева. Она назвала ситуацию «кощунством» и призвала демонтировать объект. «Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», — заявила женщина.

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