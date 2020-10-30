В российском городе объявили сбор денег на памятник Ленину

В Белгороде запустили краудфандинговый проект по сбору средств на восстановление памятника Владимиру Ленину в центральном парке. Об этом сообщается на сайте Белгородской областной думы.

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Пожертвовать деньги на памятник всем желающим предложила председатель облдумы Ольга Павлова. Она отметила бурную реакцию жителей города на демонтаж монумента, в связи с чем депутаты «не могли не отреагировать на то, что волнует граждан». «Разумеется, мы должны исключить любую политическую подоплеку и идеологию. Этот вопрос нужно рассматривать исключительно с позиций исторической памяти, уважения к ней и нашему прошлому, и, конечно же, — к мнению людей», — подчеркнула чиновница.

Она сообщила, что ни в областном, ни в городском бюджетах нет средств на восстановление памятника. Сбор денег объявлен на краудфандинговой площадке, поддержкой которой занимается одна из белгородских региональных общественных организаций. Павлова заявила, что уже «внесла свою лепту».

Деньги на памятник будут собирать в период с октября 2020-го по январь 2021 года. Срок реализации проекта — до апреля будущего года. На момент публикации материала на восстановление монумента пожертвовали около 24 тысяч рублей из 1,785 миллиона необходимых.

В июне 2020-го первый памятник Ленину установили на западе Германии, в городе Гельзенкирхен. Монумент был установлен по инициативе марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статую отлили в Чехословакии в 1957 году, ее высота составляет более двух метров. МЛПГ приобрели ее и установили, несмотря на протесты властей и местных жителей.

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