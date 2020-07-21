Зюганов оценил превращение Ленина в Одессе в болгарина Трифона

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов оценил превращение монумента Ленину в Одессе в памятник болгарину Трифону — герою традиционного обряда виноградарей на Украине. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 21 июля.

По словам коммуниста, нельзя так относиться к памятникам историческим личностям.

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«Сегодня призывы к расчленению государства караются, в том числе, уголовными штрафами. Поэтому нам не звоните на эту тему. Для меня Ленин — основатель нашего государства», — сказал он.

Ранее 21 июля стало известно, что памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона. Теперь Ленин одет в национальную болгарскую одежду, а в руке держит виноградную лозу.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. Также в рамках закона демонтируются памятники советским деятелям.