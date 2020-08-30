Протесты в Белоруссии сочли бессмысленными без сноса памятников Ленину

Протесты в Белоруссии не имеют смысла, пока их участники не сносят памятники советскому лидеру Владимиру Ленину. Об этом заявил украинский телеведущий Остап Дроздов, известный своими националистическими взглядами, сообщает в воскресенье, 30 августа, «Страна.ua».

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» — сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».

Дроздов посетовал, что участники протестов не ставят вопрос о выходе из «русской орбиты и того отравленного Русского мира», отметив, что народу Белоруссии «нельзя ставить такие высокие запросы», поскольку он позволил затянуть себя в Союзное государство с Россией, а также «всучить» себе русский язык в качестве второго государственного.

28 августа официальный Минск возложил на Киев и его «более старших внешнеполитических партнеров» ответственность за приостановку контактов между двумя странами, о которой ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.