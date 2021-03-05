Сосед-наркоман украл из подъезда старинную лестницу

Жильцы одного из домов города Ростова заметили, что из подъезда пропала часть старинной лестницы. Они обвинили в пропаже живущего на третьем этаже соседа-наркомана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел на улице Семашко на третьем этаже в здании бывшего доходного дома купца Пилипенко. Оттуда пропала часть литой лестницы с витиеватыми узорами. Теперь участок лестничного проема перекрыт деревянными досками, а из дыр виднеются кирпичи.

Местные жители предположили, что лестничные плиты разобрал сосед, так как «он единственный, кто живет на третьем этаже». Некоторые из них видели, как мужчина разбирал конструкцию, а после вытащил части из подъезда и увез. По словам одной из собственниц, жилец страдает от наркотической зависимости. После случившегося он не появлялся дома. Жильцы обратились в полицию.

Женщина рассказала, что дом относится к памятникам архитектуры, а лестница «такой красоты» была установлена в здании местным мастером. Она назвала автора работы «армянским Гауди», отметив, что подобная лестница существует и в местной школе.

В октябре 2020 года житель города Брянска украл из подъезда одного из домов входную дверь квартиры. Он заметил объект на площадке, когда делал ремонт в квартире. Мужчина забрал дверь с собой и установил ее в квартире супруги. О произошедшем узнала полиция. Вскоре в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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