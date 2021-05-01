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В российском регионе уронили бронемашину при перевозке

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В Волгограде уронили бронемашину при перевозке. Проезжавший мимо очевидец записал видео инцидента, произошедшего в российском регионе. Запись публикует в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах ролика заметно, как авто россиянина приближается к военной технике. Бронемашина стоит посреди проезжей части. «Танк упал! Разворотил вообще всю Ивановскую», — заявил автор видео.

Уточняется, что танк съехал с прицепа во время транспортировки. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в Москву перебросили военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Машины покинули тренировочную площадку в подмосковном Алабино и прибыли на временную площадку на улице Нижние Мневники.

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