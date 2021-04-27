Российские города начали отменять парады Победы из-за коронавируса

В Томске и Вологде решили отказаться от парада к Дню Победы и шествия «Бессмертного полка» до момента стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, несмотря на отмену акции «Бессмертный полк», каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя. Для этого на определенное время будет открыт проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. В честь Дня Победы в городе также состоятся уличные выставки и кинопоказы с обязательным требованием к соблюдению всех мер предосторожности.

Традиционные массовые мероприятия также отложили в Вологодской области. Об этом сообщает информационный портал Вологды. По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, все массовые мероприятия будут перенесены до момента стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с действием режима повышенной готовности. Акцию «Бессмертный полк» в области проведут в онлайн-формате.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения в майские нерабочие дни. По ее словам, в регионы направлены напоминания о необходимости придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.