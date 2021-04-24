В Москву перебросили военную технику для участия в параде Победы

В Москву перебросили военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Машины покинули тренировочную площадку в подмосковном Алабино и прибыли на временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Отмечается, что первой на новое место прибыла колонна из более чем 200 единиц техники, в которую, в частности, вошли ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетные комплексы «С-400», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», а также бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Кроме того, на спецтехнике были доставлены боевые машины пехоты «Курганец-25» и танки «Армата», Т-90 и Т-34-85.

Вторую колонну из более чем 100 единиц гусеничной техники железнодорожным транспортом привезли на станцию «Пресня», откуда она своим ходом добралась до временной площадки. В ее состав, в частности, вошли тяжелые огнеметные системы ТОС-1, зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ, а также БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Безопасность переброски техники осуществляли более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Ранее в апреле стало известно, что новым «голосом» парада Победы вместо скончавшегося в прошлом году народного артиста России Евгения Хорошевцева станет его ученик Антон Сунцов.

25 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что парады Победы пройдут в 28 городах страны. Акция «Бессмертный полк» пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.