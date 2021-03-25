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Парады Победы пройдут в 28 городах России

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Парады Победы пройдут в 28 городах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 марта.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов», — сказал министр.

По его словам, торжественные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 городах и населенных пунктах.

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади в 2021 году состоится, однако целесообразность присутствия зрителей определит Роспотребнадзор.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня.

В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

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