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Песков рассказал о подготовке парада Победы

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парад Победы на Красной площади в этом году состоится в обычном формате, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 19 марта.

«Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас эпидемиологическая ситуация вселяет оптимизм, но расслабляться преждевременно.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня. В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

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