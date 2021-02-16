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Песков прояснил судьбу парада Победы в 2021 году

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Парад Победы в 2021 году точно состоится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прояснил судьбу мероприятия в текущем году, пишет РИА Новости.

Он заверил, что традиционное шествие состоится.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавируса, парад Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня.

В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

Шествие «Бессмертного полка» состоялось 26 июля.

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