У Музея Победы в Москве выпустили в небо 200 голубей

В разных городах России 24 июня прошла памятная акция «Голубь мира», в рамках которой, в частности, у стен московского Музея Победы на Поклонной горе в небо выпустили 200 птиц. Об этом сообщает в среду, 24 июня, «ФедералПресс» со ссылкой на директора музея Александра Школьника.

«Голубь — пожалуй, самый узнаваемый символ мира. Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений», — отметил он.

Кроме того, Музей Победы подготовил и другие акции к 24 июня. Ближе к вечеру небо подсветят лучами примерно 240 прожекторов в память о похожей акции, которая прошла ровно 75 лет назад. Эти мероприятия стали дополнением к параду Победы в Москве.

Парад на Красной площади начался 24 июня в 10:00, он продлился 1 час 15 минут. Мероприятие состояло из трех частей: прохода пеших колонн, проезда военной техники, а затем — пролета авиации. В параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, по площади проехали около 20 образцов новой военной техники.

Традиционные праздничные мероприятия в честь дня Победы перенесли с 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавируса на 24 июня. По указу президента России Владимира Путина этот день объявлен нерабочим.

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