Участница парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать

В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц слетела туфля, но девушка продолжила маршировать и не сбила строй. Видео публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как марширующая в седьмом ряду с краю теряет обувь, но не придает этому значения. Уточняется, что за это руководство уже пообещало ее поощрить.

Ранее сообщалось, что на параде Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Боевая машина времен Великой Отечественной войны не смогла повернуть и проехала прямо. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



