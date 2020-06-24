Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео

В центре Москвы самолеты во время парада Победы оставили в небе след в виде флага России. Момент попал на видео, его опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Шесть штурмовиков Су-25 с помощью аэрозольного распыления окрасили небо над Красной площадью. Таким образом завершились воздушная часть парада Победы и само мероприятие, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках проведения парада Победы на Красной площади по ней проехала колонна танков, которую возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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