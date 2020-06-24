Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина на параде Победы попала на видео

Один из приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов эмоционально отреагировал на речь президента России Владимира Путина об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах во время Великой Отечественной войны. Момент попал на видео, его опубликовал журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что ветеран машет кулаком, когда президент говорит об уничтожении «75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника».

Ранее сообщалось, что Путин попросил не вставать ветеранов перед своим выступлением на параде Победы. Президент жестом показал им, чтобы они остались сидеть на своих местах, когда шел к трибуне.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Из-за ситуации с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

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