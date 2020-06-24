В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.

На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При этом режиссеры добились с помощью монтажа эффекта съемки одним планом: камера «влетает» в дуло боевой машины, после чего начинается показ кабины.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен нерабочим. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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