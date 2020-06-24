Парад Победы в Москве показали из космоса

Парад в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа показали из космоса. Снимок опубликовала корпорация Роскосмос в своем Twitter.

Фото сделано российским спутником «Ресурс-П». На нем видна колонна военной техники, которая едет по Тверской улице к Красной площади, а также проход пеших колонн.

Парад начался в 10:00, он продлился 1 час 15 минут. Мероприятие состояло из трех частей: прохода пеших колонн, проезда военной техники, а затем — пролета авиации. В параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, по Красной площади проехали около 20 образцов новой военной техники.

Традиционные праздничные мероприятия в честь дня Победы перенесли с 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавируса на 24 июня. По указу президента России Владимира Путина этот день объявлен нерабочим. На 22 часа запланирован артиллерийский салют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!