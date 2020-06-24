Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трансляцию в среду, 24 июня, вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Он выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который доложил главе Минобороны о готовности войск. После этого Шойгу и Салюков начали совместный объезд строя пеших расчетов.

Всего в параде приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоял из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Из-за ситуации с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

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