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Названы самые частые фразы Путина в речах на параде Победы за 20 лет

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Названы самые частые фразы президента России Владимира Путина, сказанные им за 20 лет в моменты торжественных речей на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 24 июня, сообщает TJournal.

По информации издания, рекордное количество раз были произнесены: «святой долг», «священная память», а также «лихолетье» (2000, 2002, 2014), которое пережили современники военных событий и «не посрамили свою землю». Кроме того, президент России часто говорил о «пекле» войны (2003, 2016, 2018, 2019) и «варварах» (2012, 2017, 2018).

В начале 2000-х было много таких фраз, как «антигитлеровская коалиция» и «союзники». Затем этот список дополнил «многонациональный народ России».

Отмечается, что Путин часто напоминает о «решающем вкладе» в разрешение мировой войны. Российский лидер меняет слова, однако смысл остается такой же. Например, глава государства сказал на параде Победы в 2000-м: «Слава солдатам той войны, создавшим прочное основание для будущих мирных побед», в 2005 году — «Решающие события, определившие и драму, и исход этой бесчеловечной войны, разворачивались на территории Советского Союза», в 2018 году — «Все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны».

Кроме того, в своих речах президент России часто заявлял, что враг «сломлен здесь — на нашей с вами земле» и «именно наша страна, наша армия нанесла нацизму решающий сокрушительный удар, повергла его в прах». Путин также благодарит ветеранов за «героический подвиг», с которого «в мировой истории начался новый этап». «Наши ветераны сражались за жизнь — против смерти», — заявил он на торжественном мероприятии в июне нынешнего года.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса торжественные мероприятия 9 Мая отменили. В мае Путин назначил новое время: парад Победы на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» на 26 июля.

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