Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава государства, подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла — «важная, неотъемлемая часть истории наших стран». Путин также поднял тост за единение стран. «Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем», — сказал президент.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление. Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

Среди гостей на трибунах присутствовали лидеры Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Сербии и Боснии и Герцеговины. Прибывший в Москву глава Киргизии не попал на парад Победы из-за коронавируса.

По завершению парада президент заявил, что мероприятие прошло на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души.

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