Путин оценил парад Победы жестом

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. Таким образом он ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, понравилось ли ему мероприятие. Видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

По завершении военного парада Путин поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

В начале парада президент отметил подвиг Красной армии. «Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ», — подчеркнул российский лидер. По его словам, Москва открыта к диалогу по вопросам создания общей системы безопасности в мире.

В параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

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