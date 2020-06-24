Путин оценил уровень парада Победы в Москве

В Москве парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошел на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин в среду, 24 июня. Его цитирует РИА Новости.

Говоря о выборе даты мероприятия, глава государства отметил, что 24 июня для России — на все времена день славы и триумфа.

В свою очередь командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что ветераны дали высокую оценку параду на Красной площади.

После завершения военного парада Путин поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами и в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем над Красной площадью пролетели военные самолеты и вертолеты.

Впервые по Красной площади проследовали около 20 образцов новой военной техники. Так, на параде состоялась премьера тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Всего в параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих.

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