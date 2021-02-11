В Госдуме выступили против исполнения Бузовой гимна России на Параде Победы

Заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против исполнения Ольгой Бузовой гимна России на Параде Победы. Своим мнением о певице она поделилась в беседе с Daily Storm.

«Как, наверное, и любой нормальный человек, я считаю, что Ольга Бузова просто недостойна исполнять гимн России на государственных мероприятиях!» — сказала Драпеко.

Парламентарий отметила, что исполнять гимн России способны многие талантливые артисты. «У нас есть достаточно замечательных певцов и на эстраде, и оперных певцов, которые вполне могут это [исполнить гимн страны] сделать достойно», — сообщила Драпеко. Она подчеркнула, что Бузова в этом списке отсутствует. Также, по ее словам, поп-звезда просто занимается самопиаром, делая подобные заявления.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram о своей мечте — исполнить гимн России на Параде Победы или крупном спортивном мероприятии. Подписчики поп-звезды попросили девушку демонстрировать свою любовь к Родине иным способом.