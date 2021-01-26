Ольгу Бузову высмеяли в сети за обнажающее ягодицы платье

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась кадрами с празднования 35-летия и подверглась критике со стороны пользователей сети. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах знаменитость позирует на сцене напротив декорации в виде слова Buzova. Ее запечатлели в белом мини-платье с длинным шлейфом и деталью на плечах, которая имитирует крылья. Наряд украшен стразами Swarowski и перьями, а также оформлен вырезом, обнажающим ягодицы Бузовой. Образ певицы дополнили перчатки в тон образа.

Отмечается, что создателем платья выступил российский дизайнер, танцор и хореограф Арташес Оганян, выпускающий одежду под брендом Artidesign.

Подписчики не оценили наряд исполнительницы и высмеяли ее в комментариях под постом, который набрал 803 тысячи лайков. «Платье с вентиляцией», «Я восхитилась платьем, но увидев обратную сторону, только ужаснулась и расстроилась. Очень не красиво!», «Перебор сзади, это для чего отверстие?», «В туалет удобно ходить», «Костюм как у порноактрисы, зачем сзади такое?», «А что с платьем сзади? Прожгли?», «Зачем платье надела непонятно, можно было сразу голой выйти», — писали фанаты.

Ранее Ольга Бузова показала фото в бикини и напугала поклонников чрезмерной худобой. Она снялась спиной к камере во время отдыха на Мальдивах. На снимке певица одета в раздельный купальник с ярким цветочным принтом в оранжевых и голубых оттенках.