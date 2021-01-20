Киркоров в наряде Louis Vuitton показал свой завтрак в роскошном отеле Дубая

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях серию постов, посвященных его отдыху в роскошном отеле Дубая. Видео появились в сторис его Instagram-аккаунта.

На размещенных кадрах музыкант прогуливается по холлу пятизвездочного отеля Mandarin Oriental, расположенного у пляжа Джумейра-Бич. Киркоров демонстрирует свой багаж из чемоданов и сумок французского модного дома Louis Vuitton, а также наряд, состоящий из кожаной куртки и бейсболки с монограммами того же бренда.

После этого певец сообщает, что направляется принимать пищу, и показывает подписчикам выбор в обеденном зале гостиницы. «Тут такой шведский стол, в отличие от всех, просто чудо!» — комментирует он. В следующем ролике представлен завтрак Киркорова. Его стол накрыт следующими блюдами: яичницей, омлетом, вареными яйцами, мясными нарезками, сырами, выпечкой и арабскими сладостями.

В декабре 2020 года Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях рекламные видеозаписи, на которых он выбирает новогодние подарки для своих близких и коллег. В ролике он приходит в магазин «Л'Этуаль» и гуляет среди прилавков с парфюмерией в поисках презентов. В итоге для телеведущей Ольги Бузовой он решает приобрести продукцию ее собственного бренда, для видеоблогера Dava — духи Philipp Plein, а для Николая Баскова — три куска мыла в виде лимона.