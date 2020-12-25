Киркоров в шубе Louis Vuitton показал подарки для близких и «лимоны» для Баскова

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях рекламные видеозаписи, на которых он выбирает новогодние подарки для своих близких и коллег. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

На кадрах музыкант одет в белую экошубу с логотипами французского модного дома Louis Vuitton. Его наряд дополнен кепкой, шарфом, очками и сумкой этого же бренда. Действия знаменитости сопровождаются его треком «Единственная моя».

Так, Киркоров приходит в магазин «Л'Этуаль» и гуляет среди прилавков с парфюмерией, косметикой и аксессуарами в поисках презентов. В итоге для телеведущей Ольги Бузовой он решает приобрести продукцию ее собственного бренда, для видеоблогера Dava — духи Philipp Plein, а для Николая Баскова — три куска мыла в виде лимона. «Наконец-то у него появятся три лимона!» — комментирует Киркоров.

Затем исполнитель открывает крупную коробку с собственным подарком — набором парфюмерии Dolce & Gabbana, и рассказывает о своей любви к этой марке.

В сентябре Филипп Киркоров показал в соцсетях фотографии с отдыха в Греции, на которых он запечатлен в наряде люксового бренда. Певец надел яркий костюм модного дома Versace с разноцветным принтом, который состоит из рубашки c темными длинными рукавами и шорт. Стоимость наряда составляет 130 тысяч рублей.

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