В Москве отменили марш в честь парада 1941 года на Красной площади

Марш в честь парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года на Красной площади, отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, передает РИА Новости.

По этой же причине правительство Москвы не согласовало проведение публичных мероприятий 4 ноября. Их планировалось провести в разных районах города.

Ранее в этому году из-за коронавируса был перенесен и Парад Победы. Вместо 9 мая праздничные мероприятия прошли 24 июня. По указу президента России Владимира Путина этот день был объявлен нерабочим.

Парад на Красной площади, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции, состоялся 7 ноября 1941 года. В то время линия фронта проходила в нескольких десятках километров от Москвы. В 2005 году день 7 ноября был объявлен Днем воинской славы России.