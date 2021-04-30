Раскрыт порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве

Министерство обороны раскрыло порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Механизированную колонну, в состав которой будут включены более 190 образцов военной техники, возглавят танки Т-34-85. За ними пойдут бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», боевые машины и оперативно-тактические ракетные комплексы. В параде также примут участие зенитные ракетные комплексы, тяжелые огнеметные системы залпового огня и прочая техника.

В авиационной части парада будут задействованы вертолеты Ми-26, Ми-35 и Ми-24, а также Ка-52. Также в ней буду участвовать экипажи различных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и других самолетов.

Ранее сообщалось, что в Москву перебросили военную технику, которая примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Машины покинули тренировочную площадку в подмосковном Алабино и прибыли на временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.