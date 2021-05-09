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Путин рассказал о победе над «коричневой чумой»

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Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на параде Победы в Москве рассказал об освобождении Европы советскими солдатами от коричневой чумы. Его обращение транслировал Первый канал.

«Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы"», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что нацизму был вынесен исторический приговор.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00 на Красной площади. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По главной площади столицы пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.

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