Российская армия получит невидимую «Дрель»

Российская армия получит новую планирующую авиабомбу «Дрель» в 2021 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», — сказал он.

В марте 2018 года сообщалось, что новейшую «Дрель» смогут сбрасывать российские истребители пятого поколения Су-57. Авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.

Планирующая авиабомба «Дрель» разработана НПО «Базальт» и предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Согласно заявлению разработчика, «Дрель» невидима на радарах.