В России Ми-26 перевез Су-27

Вертолет Ми-26 перевез на внешней подвеске истребитель Су-27. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».

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В подписи под видео сообщается, что техника перебрасывалась с аэродрома Пушкин на авиаполигон Кингисеппский (Ленинградская область) на расстояние более 300 километров. «Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске считается более сложным, чем перевозка грузов внутри кабины», — отмечает телеканал.

В марте американский журнал The National Interest написал, что российский истребитель четвертого поколения Су-27 является «худшим кошмаром НАТО». «В течение 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали свои истребители Су-27 для перехвата и слежки за иностранными самолетами, приближавшимися к российскому воздушному пространству», — пишет издание.