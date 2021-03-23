В России Ми-26 перевез Су-27

Вертолет Ми-26 перевез на внешней подвеске истребитель Су-27. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».
В подписи под видео сообщается, что техника перебрасывалась с аэродрома Пушкин на авиаполигон Кингисеппский (Ленинградская область) на расстояние более 300 километров. «Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске считается более сложным, чем перевозка грузов внутри кабины», — отмечает телеканал.
В марте американский журнал The National Interest написал, что российский истребитель четвертого поколения Су-27 является «худшим кошмаром НАТО». «В течение 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали свои истребители Су-27 для перехвата и слежки за иностранными самолетами, приближавшимися к российскому воздушному пространству», — пишет издание.