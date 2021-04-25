Балтийский флот провел учения по воздушному бою с истребителями Су-27

Балтийский флот провел плановые учения по воздушному бою с истребителями Су-27. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на релиз военного объединения.

Морская авиация в ходе тренировки получила сигнал о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство России. По замыслу учений, самолеты условного противника пересекли воздушную границу страны, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

Десять истребителей Су-27 вылетели на перехват, обнаружили самолеты «противника» и уничтожили. Экипажи выполнили ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по «противнику». Учения были проведены в светлое и темное время суток.

22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации.

В общей сложности в учениях принимали участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.